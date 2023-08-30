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12:30, 30 августа 2023Путешествия

Россиянин приставал к девушкам в курортном городе и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина начал приставать к девушкам и попал на видео

Россиянин начал приставать к двум девушкам в курортном городе Крымск в Краснодарском крае и попал на видео. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в местном парке имени Тельмана. На кадрах видно, как мужчина подходит к девушкам, хватает их за руки и предлагает познакомиться.

Те, в свою очередь, отталкивают незнакомца, кричат на него и даже отбиваются сумками. Однако россиянин продолжает их преследовать.

Отмечается, что в настоящее время нарушителя разыскивает полиция.

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    Фариза Бацазова
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