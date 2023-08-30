Под Артемовском погибли шесть украинских летчиков

Ракита сообщил о гибели шестерых украинских пилотов на артемовском направлении

Шесть украинских летчиков погибли на артемовском направлении. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ракита, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Речь идет о пилотах из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Ракита добавил, что погибшие летчики были офицерами.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, противник намерен перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций. Пушилин добавил, что фланги Артемовска остаются горячим направлением.