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21:52, 30 августа 2023Бывший СССР

Под Артемовском погибли шесть украинских летчиков

Ракита сообщил о гибели шестерых украинских пилотов на артемовском направлении

Фото: Reuters

Шесть украинских летчиков погибли на артемовском направлении. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ракита, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Речь идет о пилотах из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Ракита добавил, что погибшие летчики были офицерами.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, противник намерен перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций. Пушилин добавил, что фланги Артемовска остаются горячим направлением.

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    Марина Совина
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