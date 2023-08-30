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20:05, 30 августа 2023Из жизни

100-летняя женщина поделилась простыми секретами долголетия

Bucks Herald: 100-летняя британка назвала счастье секретом долгой жизни

Фото: Ridley Manor Care Home

100-летняя жительница дома престарелых в английской деревне Лейн-Энд, графство Бакингемшир, отметила юбилей и поделилась простыми секретами долголетия. Об этом сообщает Bucks Herald.

Полин Прентис родилась 12 августа 1923 года. Она работала секретарем и вела активную социальную жизнь вне работы: числилась членом бридж-клуба и женской организации Women's Institute на протяжении многих лет. Также Прентис всегда любила петь, танцевать, разгадывать кроссворды и читать газеты.

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В 27 лет женщина вышла замуж за инженера-электрика. Она прожила в счастливом браке с мужчиной 64 года. Сейчас у британки есть большая семья: двое детей, четверо внуков и одна правнучка. Юбилярша утверждает, что для того, чтобы прожить долгую жизнь, необходимо окружать себя заботой. Еще одним секретом долголетия она назвала счастье.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и также раскрыла секрет своего долголетия. Женщина всю жизнь остается фанаткой футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и до последнего времени регулярно ездила на матчи.

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    Алиса Удовик
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