Лаврова защитят от обезьян необычным способом

В Нью-Дели картонные лангуры защитят делегатов G20 от агрессивных макак

Чтобы защитить делегатов саммита G20 от агрессивных макак-резусов, городские власти Нью-Дели начали устанавливать в городе картонные фигуры обезьян-лангуров. Об этом сообщает Hindustan Times.

Макаки избегают лангуров, поэтому картонные фигуры могут их отпугнуть. Для правдоподобности крикам этих обезьян будут подражать 40 специально нанятых рабочих. На случай, если обмануть макак не удастся, специалисты прорабатывают дополнительные способы защиты.

Эти необычные меры были предложены, чтобы удержать макак на отдалении от отеля, где поселят членов саммита. От России в Индию на встречу лидеров G20 отправится глава МИД Сергей Лавров.

В последние годы макаки стали чаще нападать на людей. После нескольких трагических случаев, один из которых произошел с заместителем мэра Нью-Дели, их начали релоцировать в специальный приют для диких животных. В мае 2023 макак-резусов исключили из списка охраняемых видов, и они автоматически попали в одну категорию с бродячими собаками и кошками.

Длиннохвостые лангуры — это вид приматов из семейства мартышковых. Они крупнее и сильнее макак-резусов и внушают им страх. Обычно макаки обходят территорию лангуров стороной и реагируют даже на их крики. При этом лангуры менее агрессивны, чем макаки, и дружелюбнее относятся к людям. Поэтому в Индии их часто сажают на цепи и используют для защиты от макак.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле агрессивная обезьяна сбежала от владельца и напала на трех человек. Сначала она покусала женщину на улице Яхья Чавуш в районе Фатих, затем старика, а после нанесла травмы мужчине.