Пенсионерка пожаловалась на демонов в телефоне из-за странных сообщений

Британская пенсионерка считает, что в ее мобильный телефон вселились демоны

В британском графстве Норфолк пенсионерка пожаловалась, что в ее мобильный телефон вселились демоны. Такой вывод она сделала из-за регулярно поступающих странных сообщений, сообщает Daily Mail.

Однажды ночью 80-летняя Дайан Ки проснулась от яркого света, который исходил от ее телефона. Оказалось, что включился фонарик. Она выключила его и вернулась ко сну, но через день история повторилась. С тех пор фонарик е телефоне включается каждую ночь в одно и то же время. Кроме того, ей приходят тысячи одинаковых текстовых сообщений, которые гласят: «Без проблем — я тебя не забыл».

Ки считает, что с гаджетом что-то не так. Она выключила устройство и убрала его в ящик прикроватного столика. Кроме того, женщина потребовала, чтобы магазин, где был приобретен телефон, вернул ей деньги и расторг договор об обслуживании.

Медиум Тита Мартелл, к которой Daily Mail обратился за комментарием, считает, что, скорее всего, дело в технической неисправности, а не в призраках. «Это очень редкий случай. В теории проклято может быть все, но проклятых телефонов в моей практике еще не было», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в США женщина заподозрила сына в одержимости демонами и продала его незнакомцу. Полиции она заявила, что отправила сына к его отцу в Мексику.