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11:36, 30 августа 2023Россия

Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью после ночной атаки

Еще один беспилотник самолетного типа сбили в небе над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью после ночной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона заявил, что в результате попытки атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Спасибо нашим защитникам!» — подытожил он.

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1 августа 2023

В ночь с 29 на 30 августа силами противовоздушной обороны были сбиты три украинских беспилотника, сообщали в российском Минобороны. Утром Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать регион.

Всего за ночь атаке подверглись семь регионов России.

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    Марк Леонов
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