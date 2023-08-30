Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью после ночной атаки

Еще один беспилотник самолетного типа сбили в небе над Брянской областью

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью после ночной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона заявил, что в результате попытки атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Спасибо нашим защитникам!» — подытожил он.

В ночь с 29 на 30 августа силами противовоздушной обороны были сбиты три украинских беспилотника, сообщали в российском Минобороны. Утром Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать регион.

Всего за ночь атаке подверглись семь регионов России.