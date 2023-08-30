Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью после ночной атаки
Еще один беспилотник самолетного типа сбили в небе над Брянской областью
Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью после ночной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава региона заявил, что в результате попытки атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.
«Спасибо нашим защитникам!» — подытожил он.
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В ночь с 29 на 30 августа силами противовоздушной обороны были сбиты три украинских беспилотника, сообщали в российском Минобороны. Утром Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать регион.
Всего за ночь атаке подверглись семь регионов России.