В Киеве Папу Римского назвали инструментом российской пропаганды

Подоляк заявил, что Папа Римский стал инструментом российской пропаганды

Папа Римский Франциск превратился в инструмент российской пропаганды. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Похоже, что Папа вновь стал инструментом российской пропаганды», — сказал Подоляк. По его словам, выступление Франциска вынуждает задаться вопросом, «что такое католическая церковь, что такое христианство».

Советник заявил, что Москва начала специальную военную операцию, опираясь на наследие Петра Первого и Екатерины Великой, которое понтифик назвал великим и просвещенным. «Деструктивный дискурс для современного гуманизма», — подчеркнул он.

Ранее Франциск заявил, что Россия славится не только великой культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал понтифик.