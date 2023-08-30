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20:03, 30 августа 2023Путешествия

Мужчина напечатал российский паспорт на принтере и попался на вылете из Минска

Пассажира с поддельным российским паспортом задержали в аэропорту Минска

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Мужчину задержали в аэропорту Минска с поддельным российским паспортом. Об этом сообщила Погранслужба Белоруссии.

Известно, что пассажир летел в Ереван. На границе он предъявил российский паспорт, полностью напечатанный на принтере, и попался правоохранителям.

Пограничники обыскали нарушителя и нашли в его сумке документ гражданина Казахстана. Выяснилось, что мужчине был запрещен въезд в Армению. Он попытался обойти ограничение с помощью фейкового удостоверения.

Погранслужба отправила пассажира в изолятор временного содержания. Теперь ему грозят внушительный штраф, депортация и ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Турист приобрел аксессуар в Лондоне и не знал о том, что покупку нужно декларировать.

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    Мария Борисова
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