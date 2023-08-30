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10:23, 30 августа 2023Путешествия

Более 10 пассажиров самолета госпитализировали из-за сильной турбулентности

В США 11 пассажиров самолета пострадали из-за сильной турбулентности

Фото: Unsplash

Свыше 10 пассажиров самолета в США госпитализировали из-за сильной турбулентности после посадки. Об этом сообщает Atlanta News First.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами рейса Милан — Атланта. Полет выполняла авиакомпании Delta Airlines.

«Мы благодарим спасателей, которые встретили воздушное судно, чтобы оказать пассажирам медицинскую помощь и доставить их в больницу», — приводит телеканал заявление представителей перевозчика.

Уточняется, что среди пострадавших также есть бортпроводники. В общей сложности на борту лайнера находился 151 пассажир и 14 членов экипажа.

Ранее в августе в пассажирский самолет авиакомпании Scandinavian Airlines ударила молния во время полета. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Копенгагена в Цюрих.

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    Фариза Бацазова
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