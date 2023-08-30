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13:36, 30 августа 2023Россия

Появились подробности об обнаруженном близ Анапы дроне

Оперштаб Кубани: найденный в Витязевском лимане близ Анапы дрон был коммерческим

Фото: William Daigneault / Unsplash

Дрон, который обнаружен в Витязевском лимане близ Анапы, был коммерческим. Такие подробности сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.

«Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА. Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано», — сообщили власти Краснодарского края.

О том, что близ российского курорта обнаружили обломки беспилотника, стало известно 30 августа. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево, место оцепили. Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было.

Ранее два беспилотника ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Туапсе. Тогда взрыв повредил здание бойлерной, рядом с которой также нашли две воронки глубиной около полутора метров. На территории нефтебазы после случившегося возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше чем за час. Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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