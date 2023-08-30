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10:06, 30 августа 2023Россия

Обломки беспилотника обнаружили в Анапе

Shot: два обломка БПЛА обнаружили на берегу Витязевского лимана в Анапе

Фото: Dmitry89 / Wikimedia Commons

Два обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, на них находились передатчики видеосигнала с номерами. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Место было оцеплено.

Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было. Найденные обломки передали экспертам.

Власти Краснодарского края ситуацию пока не комментировали.

23 августа сообщалось, что в Таганроге Ростовской области на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой.

Тогда в связи с падением устройства, пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли правоохранительные органы, и начали изучать отснятые им материалы.

Еще раньше в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области рухнул беспилотник. При падении дрон задел жилой дом, автомобиль и повредил дорожное полотно, после чего загорелся.

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    Анна Щербакова
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