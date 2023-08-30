Россиянкам назвали модную замену резиновым сапогам

Стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам модную замену резиновым сапогам в 2023 году. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, указанная обувь в основном подходит для дачи, по этой причине для прогулок по городу она посоветовала выбирать более актуальные варианты. Альтернативой эксперт назвала кожаные ботильоны, ботинки и сапоги на плоском ходу или платформе, поскольку данные фасоны универсальны и защищают ноги от влаги.

«И необязательно зацикливаться только на черном цвете. Светлые и яркие модели тоже выглядят очень красиво», — заключила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Анастасия Хохлова раскрыла модную замену шапкам на осень 2023 года. Альтернативой может послужить капор — головной убор, который представляет собой комбинацию шляпы и чепца.