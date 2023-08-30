ФСБ выявила финансиста террористов ИГ в Ростовской области

ФСБ задержала уроженца Ростовской области за финансирование ИГ

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ростовской области, подозреваемого в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По данным спецслужб, мужчина отправлял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», который был осужден за финансирование террористов.

15 июня сообщалось, что на Ставрополье ФСБ задержала двоих сторонников ИГ, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске. Они изготовили взрывчатое вещество, чтобы устроить теракт.