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11:58, 15 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двоих мужчин за попытку взорвать отдел МВД в Пятигорске

На Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, фигуранты изготавливали взрывчатое вещество, чтобы устроить теракт в полицейском отделе. Отмечается, что они являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который готовил теракт и собирал сведения о правоохранителях в приграничных с Украиной районах.

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    Екатерина Власова
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