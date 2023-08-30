Авиакомпании отменили шесть авиарейсов из аэропорта Пскова на фоне атак БПЛА

Росавиация: авиакомпании отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова

Авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в Telegram.

Рейсы отменены с целью принятия дополнительных мер безопасности, указано в сообщении.

Система организации воздушного движения в аэропорту Пскова работает в штатном режиме, подчеркнули в Росавиации.

В ночь на 30 августа расположенный в Пскове аэропорт подвергся атаке БПЛА, в результате чего были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта. Начался крупный пожар — над городом поднялся густой черный дым.