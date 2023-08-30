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09:01, 30 августа 2023Путешествия

Живущий в России голландец раскрыл иностранцам правду о стране

Живущий в России голландец отметил, что местные жители не улыбаются без причины

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Живущий в России тревел-блогер из Голландии раскрыл иностранцам правду о стране. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Блогер рассказал, что его пригласили выступать на Международном молодежном форуме «Евразия Global», куда приехали молодые дипломаты, студенты и активисты со всего мира. В течение часа модератор задавал ему и другим живущим в России иностранцам вопросы об этой стране и привычках местных жителей.

Так, комментируя одно из представлений о России, голландец отметил, что россияне не улыбаются без причины. «Если видите улыбающегося вам русского, значит, он точно рад вас видеть!» — пояснил он.

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Кроме того, иностранец назвал суждение о том, что россияне любят отдыхать, правдивым. «Тут, в России, сравнительно много праздников. Новый год — целая неделя у многих, 23 Февраля, 8 Марта, майские праздники и еще много. А вы думаете, почему иностранцам так нравится в России? Тут больше праздников, чем в наших странах», — рассказал автор публикации.

Голландец также согласился с мнением о том, что русский язык — самый сложный в мире. «Но сложны тут не правила, а исключения! А еще для меня сложно — род слов. А он очень важен, потому что прилагательные и глаголы с разными родами — разные», — поделился иностранец.

Ранее этот же блогер разгадал секрет популярности дач у россиян. Он объяснил их любовь к дачам возможностью трудиться и заодно заниматься спортом на свежем воздухе, есть шашлыки и выращивать вкусные натуральные продукты круглый год.

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    Марина Черняк
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