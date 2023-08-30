Россиянка получила шесть лет за фейки про армию

В Петербурге суд приговорил местную жительницу к шести годам за фейки о ВС РФ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу Ольгу Смирнову за распространение фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»). Она также лишена права заниматься деятельностью в интернете сроком на три года после отбытия срока.

Петербурженка в марте 2022 года опубликовала в соцсети ложные сведения о действиях российских военнослужащих на Запорожской АЭС и в Мариуполе, уточняет ТАСС. Следствие установило, что она совершила преступление по мотивам политической ненависти и вражды.

Ее арестовали в мае 2022 года. Свою вину она не признала.