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15:12, 30 августа 2023Россия

В МГУ назвали число поступивших в университет участников СВО и их детей

Ректор МГУ Садовничий: МГУ принял 115 абитуриентов — участников СВО и их детей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В этом году МГУ принял 115 абитуриентов из числа участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС ректор университета Виктор Садовничий.

Помимо этого, «еще сотню, а то и несколько» перевели из других российских вузов, отметил он.

В частности, речь идет о вузах, расположенных в новых российских регионах. «Мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест», — отметил Садовничий.

Ранее участникам спецоперации и их детям дали право переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Соответствующий приказ Минобрнауки начнет действовать 1 сентября этого года.

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    Алан Босиков
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