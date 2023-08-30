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14:47, 30 августа 2023Бывший СССР

Латвия начнет производство крупнокалиберных боеприпасов

Глава Минобороны Латвии анонсировала производство крупнокалиберных снарядов
Инара Мурниеце

Инара Мурниеце. Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Globallookpress.com

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что республика начнет собственное производство крупнокалиберных снарядов. Об этом чиновник сказала на заседании министров обороны и иностранных дел Европейского союза в Толедо, передает РИА Новости.

«У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов. Мы начнем с изготовления некоторых частей для них. Но постепенно мы разовьем их производство полного цикла», — сказала Мурниеце.

Она также заявила, что военная помощь Латвии Украине превысила один процент ВВП прибалтийской республики и анонсировала, что Рига подготовит еще три тысячи украинских военных.

В конце июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об увеличении военной поддержки ВСУ до трех процентов от ВВП страны. Она также призвала входящие в НАТО государства последовать примеру республики.

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    Алевтина Запольская
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