Латвия начнет производство крупнокалиберных боеприпасов

Глава Минобороны Латвии анонсировала производство крупнокалиберных снарядов

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что республика начнет собственное производство крупнокалиберных снарядов. Об этом чиновник сказала на заседании министров обороны и иностранных дел Европейского союза в Толедо, передает РИА Новости.

«У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов. Мы начнем с изготовления некоторых частей для них. Но постепенно мы разовьем их производство полного цикла», — сказала Мурниеце.

Она также заявила, что военная помощь Латвии Украине превысила один процент ВВП прибалтийской республики и анонсировала, что Рига подготовит еще три тысячи украинских военных.

В конце июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об увеличении военной поддержки ВСУ до трех процентов от ВВП страны. Она также призвала входящие в НАТО государства последовать примеру республики.

