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18:11, 30 августа 2023Путешествия

Стюардесса прошла по взлетной полосе в мини-юбке и восхитила пользователей сети

Бортпроводница Voepass прошлась по взлетной полосе в мини-юбке и попала на видео

Стюардесса бразильской авиакомпании Passaredo Linhas Aereas (Voepass) прошлась по взлетно-посадочной полосе в мини-юбке, попала на видео и восхитила пользователей сети. Ролик появился в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: белую рубашку, черную юбку и туфли на невысоком каблуке. Ее образ дополнен разноцветным шейным платком, а волосы завязаны в хвост. На видео девушка машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью стюардессы. «Прекрасный ангел», «Красивая», «Ошеломляющая и божественная», «Милая», — написали они.

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    Фариза Бацазова
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