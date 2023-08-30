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16:16, 30 августа 2023Ценности

Блогерша назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья

Фото: Kinga Howard / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Любовь Гончарова назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам эксперта, придать мягкость вещам поможет поваренная соль. Так, ее потребуется поместить в стиральную машину вместе с порошком в пропорции один к одному. При этом для очистки деликатных тканей следует смешать две порции порошка и одну порцию соли, отметила собеседница издания.

«Кроме того, соль сохраняет цвет тканей, так как помогает моющим средствам быстрее и лучше выполаскиваться», — добавила Гончарова.

Ранее в августе блогерша Анна (фамилия неизвестна) с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.

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    Алина Гостева
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