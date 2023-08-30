Блогерша назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья
Блогерша Любовь Гончарова назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья. Ее комментарий публикует портал «Городовой».
По словам эксперта, придать мягкость вещам поможет поваренная соль. Так, ее потребуется поместить в стиральную машину вместе с порошком в пропорции один к одному. При этом для очистки деликатных тканей следует смешать две порции порошка и одну порцию соли, отметила собеседница издания.
«Кроме того, соль сохраняет цвет тканей, так как помогает моющим средствам быстрее и лучше выполаскиваться», — добавила Гончарова.
Ранее в августе блогерша Анна (фамилия неизвестна) с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.