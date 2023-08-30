«Круг добра» объяснил невозможность оплаты повторной терапии мальчика со СМА

«Круг добра» не может оплачивать повторную экспериментальную терапию СМА

Фонд «Круг добра» объяснил невозможность оплачивать повторную терапию страдающего от спинальной мышечной атрофии (СМА) мальчика из Екатеринбурга. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что родители Михаила Бахтина еще до создания «Круга добра» провели сбор средств на препарат однократного введения «Золгенсма», ребенок получил дорогостоящую генозаместительную терапию в начале 2021 года. Сейчас родители добиваются оплаты за счет регионального бюджета Свердловской области дополнительной «повторной», или так называемой тандемной, терапии СМА, которая заключается в приеме препарата «Эврисди» («Рисдиплам») или введении препарата «Спинраза» («Нусинерсен») после инфузии «Золгенсма».

В фонд «Круг добра» заявка на обеспечение ребенка не поступала, поскольку тандемная терапия все еще имеет статус экспериментальной. Данных о проведенных международных или российских клинических исследованиях эффективности тандемной терапии в настоящий момент нет, и у фонда нет права оплачивать такую терапию. В пресс-службе подчеркнули, что при создании «Круга добра» оговаривалось, что средства фонда могут быть израсходованы только на лекарственные препараты и методы лечения, эффективность и безопасность которых доказаны клиническими исследованиями и подтверждены публикациями в научной медицинской литературе.

Помимо прочего, уточняется, что все решения в отношении лекарственных препаратов или категорий детей, нуждающихся в помощи фонда, принимает экспертный совет. Именно он утвердил, что «после лечения лекарственным препаратом онасемноген абепарвовек другое патогенетическое лечение не назначается».

По данным производителя, эффект после проведенной терапии препаратом «Золгенсма» сохраняется в течение длительного времени (уже более семи лет с момента введения первым пациентам). В утвержденной Минздравом инструкции производителя к лекарственному препарату «Золгенсма» указано следующее: «Опыт применения препарата в сочетании с другими препаратами для лечения СМА ограничен». В утвержденных Минздравом клинических рекомендациях по лечению СМА тандемная терапия не предусмотрена, заключили в пресс-службе «Круга добра».

30 августа стало известно, что отца Михаила Бахтина Дмитрия задержали за пикет у Кремля в Москве с просьбой спасти трехлетнего сына. Сообщалось, что ребенку необходим дорогостоящий препарат «Рисдиплам», однако его не предоставляют. При этом в июле медики пообещали бесплатно выдать Михаилу Бахтину препарат, который нужно принимать пожизненно. Чуть позже свердловский Минздрав поставил новое условие: мальчик должен пройти через еще один консилиум с участием врачей из трех федеральных центров. Родители ребенка согласились и отправились в Москву.