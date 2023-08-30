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09:36, 30 августа 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

В Томске осудили на 15 лет 32-летнего мужчину, домогавшегося двух незнакомок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Томске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, домогавшегося двух женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей») и части 1 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей») УК РФ.

По данным ведомства, в апреле и июне 2022 года в Советском и Октябрьском районах города фигурант напал на двух незнакомок, которые возвращались домой поздно ночью. Он сбивал потерпевших с ног и приставал, а затем убегал. Одна из женщин получила тяжкий вред здоровью.

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    Екатерина Власова
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