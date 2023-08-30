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17:46, 30 августа 2023Россия

Российским врачам пришлось через суд добиваться разрешения на операцию ребенку

В Бурятии врачам пришлось через суд добиваться разрешения на операцию ребенку

Фото: Максим Туманов / ТАСС

В Бурятии врачам Детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ пришлось через суд добиваться от родителей девятилетнего мальчика с аппендицитом разрешения на проведение операции. Об этом сообщается на странице лечебного учреждения во «ВКонтакте».

Как стало известно, вечером 28 августа в больницу поступил мальчик с жалобами на боли в животе и температуру. После ряда исследований ребенка госпитализировали вместе с матерью. Спустя пару часов у пациента диагностировали острый аппендицит, при котором необходимо экстренное лечение. «Несмотря на ухудшающееся самочувствие ребенка, мать отказывалась подписывать согласие на медицинское, оперативное вмешательство и анестезиологическое пособие своему сыну, ссылаясь на возможную аллергическую реакцию», — говорится в сообщении больницы.

Несмотря на заверения врачей в безопасности операции, им так и не удалось получить на нее разрешения. Той же ночью состояние мальчика ухудшилось и оценивалось как средней степени тяжести. Получив очередной отказ родителей подписать разрешение на хирургическое вмешательство, представители больницы приняли решение срочно через суд потребовать от них не препятствовать операции в интересах жизни мальчика. В результате иск был удовлетворен.

Таким образом врачам при наличии диагноза потребовалось более 20 часов, чтобы приступить к операции. «К сожалению, в данном случае родители проявили безответственность, затянули время для оказания необходимой медицинской помощи, подвергнув своего ребенка риску возникновения жизнеугрожающих осложнений», — подчеркивается в сообщении больницы.

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Ранее обман матери едва не стоил жизни ученице младших классов из Карелии. По словам главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова, ребенку потребовалась операция, накануне которой медики предупредили, что перед наркозом девочке нельзя есть и пить. В назначенный день врачи уточнили у матери школьницы, соблюдались ли необходимые требования. После утвердительного ответа россиянки девочку направили на операцию. В результате во время процедуры ребенок резко посинел, а из носа и рта потекло очень много воды. Ее успели спасти.

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    Константин Лысяков
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