Танцоры занявшейся оральным сексом на сцене певицы назвали ее фальшивкой и ушли

Танцоры бразильской певицы MC Pipokinha назвали ее лицемерной и ушли

Двое танцоров, выступавших со скандальной бразильской певицей MC Pipokinha, обвинили ее в плохом обращении и уволились. Об этом сообщает UOL Splash.

О решении уйти из коллектива заявили Йонас Кайк и Уэсли Феррейра. Они опубликовали в социальных сетях несколько обращений, в которых рассказали, что MC Pipokinha не ценит коллег и называет свой коллектив мусором. По словам Кайк, она, возможно, талантлива, но лицемерна и невежественна. В свою очередь, Феррейра назвал певицу «фальшивкой».

MC Pipokinha (настоящее имя Дорот Хеленой де Соуза Алвес) прославилась своими выходками во время выступлений. В частности, однажды она прямо на сцене занялась оральным сексом с одним из поклонников. После инцидента прокуратура города Сан-Паулу проводила разбирательство. Представителей закона интересовало присутствие на ее концертах детей и подростков.

Несмотря на обвинения в адрес певицы, Кайк и Феррейра сказали, что благодарны ей за предоставленные творческие возможности. Они отказались раскрывать другие подробности закулисной жизни, но заявили, что находиться с MC Pipokinha было психологически невыносимо.

Ранее сообщалось, что три танцовщицы подали в суд на американскую певицу Мелиссу Виван Джефферсон, известную как Lizzo. Они обвинили ее в дискриминации и сексуальных домогательствах.