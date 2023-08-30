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15:02, 30 августа 2023Интернет и СМИ

В РТУ МИРЭА запустят новую программу совместно с VK Education и Skillbox

«Цифровая кафедра» РТУ МИРЭА запускает программу «Разработка компьютерных игр»

Фото: РТУ МИРЭА

«Цифровая кафедра» РТУ МИРЭА запускает новую образовательную программу «Разработка компьютерных игр» совместно с партнерами VK Education и Skillbox. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Студенты смогут бесплатно получить дополнительную квалификацию в области игровой и медиаиндустрии, ориентированной на создание компьютерных игр, мультимедийных приложений и контента. Особое внимание будет уделено дизайну цифровых продуктов и гейм-дизайну, компьютерной анимации и мультимедийным технологиям, а также изучению инструментальных средств разработки функционала и дизайна компьютерных игр и мультимедийных приложений.

В рамках обучения эксперты VK прочтут лекции для студентов и расскажут о том, как начать карьеру в сфере IT и разработке игр. Обучение продлится девять месяцев. Выпускники получат диплом о дополнительной профессиональной переподготовке.

«Я рад, что наши совместные образовательные инициативы с VK Education и Skillbox нашли продолжение в запуске новой программы на "Цифровой кафедре" РТУ МИРЭА. Теперь нашим студентам откроются дополнительные возможности ознакомиться с перспективной игровой индустрией, которая является важной частью цифровой экономики страны», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В свою очередь заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова подчеркнула, что VK активно развивает образовательное направление и помогает молодежи получать актуальные знания и развивать свои навыки. «Мы рады развивать наше сотрудничество с РТУ МИРЭА и добавлять практические кейсы и опыт бизнеса в процесс обучения», — добавила она.

Обучение «Разработке компьютерных игр», как и по другим программам «Цифровой кафедры» РТУ МИРЭА, бесплатно для студентов вуза.

Открытие новой программы станет продолжением работы «Цифровой кафедры» РТУ МИРЭА: 782 студента уже завершили обучение по девяти курсам и получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке.

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    Варвара Кошечкина
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