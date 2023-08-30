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17:13, 30 августа 2023Россия

Под Воронежем дрон уничтожил сельский туалет

Shot: сбитый в Воронежской области дрон уничтожил сельский туалет

Фото: Telegram-канал SHOT

Сбитый в Воронежской области украинский дрон уничтожил сельский туалет. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, беспилотник самолетного типа подавили силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в 22 километрах от Воронежа. Впоследствии устройство угодило прямо на уличный туалет.

На «стратегическом объекте» под Воронежем в этот момент никого не было, уточняет Shot.

По его данным, стоимость одного такого беспилотника — 18 миллионов рублей.

30 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа.

При падении дрона никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул он. К месту происшествия вызвали специальные службы.

В ночь на среду, 30 августа, беспилотники также были были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.

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    Анна Щербакова
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