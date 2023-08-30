Орбан назвал один из поводов для войны

Орбан: Венгрия примет атаку на маршрут импорта газа из России за повод для войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал один из поводов для потенциальной войны, его слова приводит РИА Новости.

«Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не "Северный поток", а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы примем это за повод для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — сказал политик.

В связи с этим премьер призвал отказаться от стратегии нападения на маршрут импорта, тем не менее он не стал уточнять, кому адресованы слова. При этом Орбан дал понять, что речь не идет о России.

Ранее Орбан обвинил Украину в нанесении ущерба энергобезопасности Венгрии. По его словам, это может произойти в связи с возможным отказом Киева от транзита российского газа.

