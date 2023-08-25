Венгрия обвинила Украину в нанесении ущерба
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нанесении ущерба энергобезопасности страны в связи с возможным отказом Киева от транзита российского газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kossuth.
Орбан напомнил, что в Киеве заявили о прекращении транзита российского газа в 2024 году. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна отказалась вступать в переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу.
По словам венгерского лидера, это решение нанесет ущерб энергобезопасности страны. Также он упомянул санкции против России и подрыв «Северного потока-2».
Теперь Венгрия ищет новые источники энергоносителей в Азербайджане и Туркмении с транзитом через Турцию. По словам Орбана, Анкара «держит руку на газовом кране».
Ранее Сербия высказала готовность увеличить транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину.