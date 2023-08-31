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18:46, 31 августа 2023Мир

ЕС не смог разблокировать средства из Европейского фонда мира для Украины

Боррель: ЕС не смог разблокировать транш для Украины из Европейского фонда мира
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог разблокировать очередной транш для Украины из средств Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«К сожалению, новый транш все еще заблокирован», — констатировал дипломат. При этом он выразил надежду, что средства будут разблокированы на следующей неделе.

Ранее Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную поставку боеприпасов Украине. Испанский политик подтвердил информацию, что пока западные страны предоставили Киеву лишь четверть миллиона снарядов, в четыре раза меньше того, что они пообещали.

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    Семен Александров
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