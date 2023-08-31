Песков назвал Северную Корею очень важным соседом России

Песков: у России и КНДР очень добрые отношения, Пхеньян является важным соседом

У Москвы и Пхеньяна очень добрые отношения, КНДР — очень важный сосед России. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы планируем развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», — оценил отношения стран официальный представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о планах США ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Он также добавил, что США будут вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.