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12:49, 31 августа 2023Мир

Песков назвал Северную Корею очень важным соседом России

Песков: у России и КНДР очень добрые отношения, Пхеньян является важным соседом

Фото: KCNA / Reuters

У Москвы и Пхеньяна очень добрые отношения, КНДР — очень важный сосед России. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы планируем развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», — оценил отношения стран официальный представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о планах США ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Он также добавил, что США будут вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.

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    Семен Александров
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