Россиянин избивал 17-летнюю беременную сожительницу и получил условный срок

Под Архангельском дали три года условно юноше, избивавшего беременную подругу

В Архангельской области суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего местного жителя, избивавшего 17-летнюю беременную сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «в,г» части 2 статьи 117 («Истязание») Уголовного кодекса РФ. Он частично признал вину.

По данным ведомства, с декабря 2021 года по август 2022 года пьяный фигурант регулярно бил несовершеннолетнюю. Даже когда она ждала от него ребенка. Девушка физически и психически страдала.

Однажды потерпевшая все же обратилась в больницу с ссадинами и кровоподтеками. Она объяснила врачам, что ее избил друг. Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию.