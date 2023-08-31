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17:12, 31 августа 2023Экономика

В России спрогнозировали цены на бензин на заправках осенью

Экономист Скрыль: осенью бензин на заправках будет стоить не более 63 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Цены на бензин на российских заправках этой осенью не превысят 62,98 рубля за литр, а дизельное топливо будет стоить не дороже 64,61 рубля. Такой прогноз озвучила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, рынок топлива требует мер со стороны государства для стабилизации цен. Главной причиной для беспокойства экономист назвала тот факт, что темпы роста стоимости топлива сейчас превышают накопленную инфляцию и делают невыгодной продажу топлива на АЗС конечному потребителю. «В случае усугубления ситуации многие несетевые заправки могут закрыться», — предупредила Скрыль.

Для сдерживания цен государство продолжает выплачивать нефтяникам демпферные выплаты, благодаря этим мерам компании могут не повышать стоимость топлива, сказала экономист. Также биржа изменила регламент торгов нефтепродуктами, сузив коридор количества предлагаемых заявок с помощью аукциона перед началом торгов. Поэтому рост цен на бензин как на бирже, так и для конечного покупателя не будет значительным, добавила она.

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Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на топливном рынке России нет дефицита предложения, а на бирже наблюдается баланс. По его словам, власти намерены не допустить существенных колебаний цен на бензин в стране.

31 августа биржевые цены на бензин в России установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,59 процента, до 63 946 рублей. Цены на топливо АИ-95 выросли на 0,82 процента, до 74 304 рублей за тонну.

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