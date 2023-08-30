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16:39, 30 августа 2023Экономика

Правительство заявило об отсутствии дефицита топлива в России

Вице-премьер Новак заявил об отсутствии дефицита топлива в России
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На топливном рынке России нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

«Но чтобы пройти до конца года [сезон] посевной, мы сейчас в том числе с потребителями из [отрасли] сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объемы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке», — пояснил Новак.

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Ранее, 29 августа, сообщалось, что цены на бензин в России установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива марки АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,73 процента, до 73,35 тысячи рублей.

Бензин дорожает на фоне резкого сокращения демпферных выплат нефтяникам и повышения акцизов на бензин и дизель. Соответствующий законопроект начнет действовать в сентябре, компенсации нефтепереработчикам сократят вдвое, на 30 миллиардов рублей в месяц.

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    Варвара Кошечкина
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