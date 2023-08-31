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03:41, 31 августа 2023Мир

Раскрыт план Байдена по Украине

DR: Байден затягивает конфликт на Украине до выборов ради шанса на переизбрание

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет затягивать украинский конфликт до выборов 2024 года, чтобы получить шанс на переизбрание. Такой план раскрыл бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс, передает The Daily Reckoning.

«После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года», — считает Рикардс. Он добавил, что команда президента США не хочет признавать поражение и поэтому продолжит использовать Украину, хотя ясно, что у Киева нет шансов на победу.

По словам экс-агента ЦРУ, Россия выходит победителем из конфликта, и все западное оружие, которое, как полагал Киев, переломит ход боевых действий, стабильно уничтожается артиллерией и гиперзвуковыми ракетами ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в ВСУ разочаровались в ходе контрнаступления, даже бывалые солдаты сходят с ума от страха на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что контрнаступление украинской армии проходит очень сложно.

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    Александра Синицына
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