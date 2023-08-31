Минобороны заявило об улучшении позиций по переднему краю на одном направлении
Российские военнослужащие на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР) и улучшили положение по переднему краю. Об этом в четверг, 31 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Так добавили, что потери противника составили до 50 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20.
Также, недалеко от населенного пункта Петровское ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин утром 31 августа сообщил, что военнослужащие за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении.