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14:15, 31 августа 2023Россия

Минобороны заявило об улучшении позиций по переднему краю на одном направлении

МО РФ заявило об улучшении позиций по переднему краю на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР) и улучшили положение по переднему краю. Об этом в четверг, 31 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Так добавили, что потери противника составили до 50 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Также, недалеко от населенного пункта Петровское ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин утром 31 августа сообщил, что военнослужащие за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении.

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    Евгения Куликова
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