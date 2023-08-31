Минобороны заявило об улучшении позиций по переднему краю на одном направлении

МО РФ заявило об улучшении позиций по переднему краю на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР) и улучшили положение по переднему краю. Об этом в четверг, 31 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Так добавили, что потери противника составили до 50 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Также, недалеко от населенного пункта Петровское ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин утром 31 августа сообщил, что военнослужащие за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении.