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05:16, 31 августа 2023Россия

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад» отразила шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки Ярослав Якимкин, пишет ТАСС.

«На купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии», — подчеркнул он.

Кроме того, было нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике ВСУ. Российские военные также уничтожили три минометных расчета в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка.

Ранее боец ВС РФ рассказал, что ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на купянском направлении. По его словам, некоторое время стояла сухая погода, и горела трава, чего раньше не было. Отмечалось, что ВСУ использовали зажигательные снаряды для обстрела Новоселовского.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии Украины на купянском направлении.

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    Марина Совина
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