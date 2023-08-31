Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фото актрисы Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Пэлтроу.

На размещенном снимке артистки позировали вместе на фоне лесистой местности и неба. При этом обе знаменитости надели темные наряды, распустили волосы и отказались от косметики, продемонстрировав следы возрастных изменений.

«Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей», — также поздравила подругу в сторис Пэлтроу.

Ранее в августе папарацци засняли Гвинет Пэлтроу без макияжа и с седыми волосами на улице в Беверли-Хиллз, США. На размещенных кадрах 50-летняя звезда предстала в черном топе с глубоким декольте и широких белых брюках с завышенной талией.