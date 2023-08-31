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13:08, 31 августа 2023Экономика

Россияне оценили дефицит автозапчастей

«Открытие Авто»: треть россиян заявили о дефиците автозапчастей

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

С начала 2023 года треть российских автовладельцев заявили о дефиците запчастей. На этом фоне 40 процентов граждан выразили готовность чинить машины с использованием б/у деталей и комплектующих, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Итоги совместного исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос проводился в августе 2023 года среди двух тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести машину в обозримом будущем. Исследование охватило все российские регионы.

На фоне риска дефицита запчастей более половины граждан (54 процента) положительно отнеслись к созданию в стране индустрии восстановленных запчастей для ремонта транспорта. Большинство опрошенных (66 процента) уже прочувствовали негативные последствия нехватки деталей и комплектующих, они отметили повышение цен на запчасти и увеличение стоимости обслуживания автомобилей.

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Среди других побочных факторов россияне отметили рост числа контрафактных деталей (38 процентов), замедление темпов ремонта (31 процент) и ухудшение качества деталей (28 процентов). Из тех, у кого при ремонте возникли проблемы, каждый пятый (21 процент) дожидался оригинальных запчастей от автопроизводителя. Четверть респондентов (25 процентов) согласились заменить сломанные детали на неоригинальные.

В конце августа аналитики СберАвто и «Чек Индекса» по итогам совместного исследования сообщили о заметном увеличении затрат россиян на содержание автомобиля. С января по июнь средний чек на услуги автосервисов увеличился на 13 процентов в годовом выражении и составил 4899 рублей, а средняя стоимость одной заправки выросла на 9 процентов до 980 рублей. Кроме того, по итогам первой половины 2023-го услуги автомоек подорожали на 8 процентов и достигли 955 рублей.

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    Анатолий Акулов
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