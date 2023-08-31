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08:05, 31 августа 2023Мир

В Чили займутся установлением судьбы пропавших в правление Пиночета

Борич: в Чили займутся установлением судьбы пропавших в годы диктатуры Пиночета
Габриэль Борич

Габриэль Борич. Фото: Marcelo Segu / Reuters

В Чили займутся установлением судьбы пропавших в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета. О запуске соответствующей национальной программы объявил в среду, 30 августа, президент Чили Габриэль Борич в ходе церемонии, которая транслировалась на странице администрации президента в соцсети X (бывшая Twitter).

«Эта государственная политика будет постоянной, и с ее помощью мы как государство, а не только как правительство берем на себя обязательство сделать все от нас зависящее <...>, чтобы прояснить обстоятельства исчезновения и установить окончательную судьбу наших соотечественников», — заявил Борич.

По данным властей Чили, на сегодняшний день удалось установить судьбу только 307 из 1 469 пропавших в годы правления Пиночета. Как заявил министр юстиции и по правам человека Луис Кордеро, власти не сделали «все то, что нужно было сделать, чтобы узнать, где они покоятся» и «показали высокую степень бездействия». «Сегодня мы обязуемся исправить эту нехватку ответственности и эмпатии по отношению к стольким семьям, которые страдали и продолжают страдать», — пообещал министр.

Ранее Госдепартамент США рассекретил два секретных документа о перевороте Аугусто Пиночета в Чили в 1973 году.

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде. Члены его кабинета, многие госслужащие и левые политические активисты были арестованы, казнены либо бежали из страны. Пиночет, пришедший к власти в результате переворота, управлял страной до 1990 года. По официальным данным, за период диктатуры с 1973 по 1990 год были казнены по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Более 37 тысяч подверглись пыткам.

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    Марина Совина
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