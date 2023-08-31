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14:04, 31 августа 2023Экономика

В Китае признали зависимость от США

Китай назвал главным риском при инвестировании в страну отношения с США
Шу Цзюэтин

Шу Цзюэтин. Кадр: Большая Азия / YouTube

Напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном стали главным препятствием для привлечения новых инвестиций в КНР. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин, ее словам приводит РИА Новости.

Цзюэтин отметила, что иностранные компании, в том числе американские, которые давно и активно работают на китайском рынке, хотели бы расширить свой бизнес в стране. «Однако наибольшим риском, который сейчас влияет на инвестирование и ведение бизнеса в Китае, является то, что китайско-американские отношения значительно усилили нестабильность деловых ожиданий»", — сказала она, признав зависимость КНР от иностранного капитала.

По мнению официального представителя министерства, лучшим способом снизить риски станет возврат к балийским договоренностям, достигнутым лидерами двух стран. Это сможет вернуть отношения Пекина и Вашингтона на пусть развития, стабилизирует деловые ожидания и повысит уверенность бизнеса в осуществлении торгово-инвестиционного сотрудничества, отметила она.

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Шу Цзюэтин добавила, что Китая будет продолжать политику открытости внешнему миру и будет рад приветствовать инвестиции иностранных компаний, в том числе американских.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо, находясь с визитом в Китае, заявила, что американские компании считают КНР «непригодным» для инвестирования из-за возросших рисков. Среди проблем, с которыми сталкивается бизнес из США, она назвала «непомерные штрафы без каких–либо объяснений» и изменения в законе о контрразведке, которые сделали понятие «шпионаж» более расширенным.

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