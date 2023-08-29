В США посчитали вложения в китайскую экономику слишком рискованными

Министр торговли США Раймондо: Китай непригоден для инвестирования из-за рисков

Американские компании считают Китай «непригодным» для инвестирования из-за возросших рисков. Об этом во время визита в КНР сообщила министр торговли США Джина Раймондо, ее слова приводит Reuters.

«Я все чаще слышу от американского бизнеса, что Китай не подлежит инвестированию, потому что он стал слишком рискованным», — отметила она. Среди проблем, с которыми сталкиваются компании из США, она назвала «непомерные штрафы без каких–либо объяснений» и изменения в законе о контрразведке, которые сделали понятие «шпионаж» более расширенным.

Раймондо также сказала, что «не было приведено никаких обоснований» действиям Китая против американского производителя чипов Micron Technology. При этом она отвергла любые сравнения с похожими мерами американского экспортного контроля.

Запрет на покупку продукции Micron для национальных операторов критической информационной инфраструктуры Китая был введен в мае этого года. По данным государственной канцелярии по киберпространству КНР, продукция компании угрожает национальной кибербезопасности.

«Все это создает неопределенность и непредсказуемость. Поэтому бизнес ищет другие возможности, они ищут другие страны, другие места, куда можно пойти», — добавила американский министр торговли.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничила инвестиции в технологическую отрасль Китая. Документ был подготовлен в целях реагирования на угрозу нацбезопасности страны, исходящей от вызывающих опасения государств, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

По новому закону американский бизнес обязан будет уведомлять об инвестициях в китайские полупроводники, микроэлектронику, квантовые информационные технологии и отдельные системы искусственного интеллекта, при этом некоторые вложения будут запрещены.