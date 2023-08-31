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09:12, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Японец сделал интересный вывод о жизни в России

Mainichi Shimbun: россияне начали тратить больше внутри страны из-за санкций

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Антироссийские санкции, введенные с началом спецоперации на Украине (СВО), простимулировали потребительский спрос внутри страны. Такой интересный вывод о жизни россиян сделал журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.

Так как теперь россиянам сложнее путешествовать в страны Европы, они начали тратить больше денег на Родине. «На походы в театры в России теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде», — отметил Омаэ. Так, билеты в Большой театр на «Спартак» и «Лебединое озеро», по словам журналиста, давно раскуплены.

Японец рассказал, что жизнь в Москве и других крупных городах России мало чем отличается от того, что было до спецоперации, это отражается и на ВВП, который во втором квартале 2023 года увеличился на 4,9 процента в сравнении с показателями прошлого года. Выросли оптовые (12,5 процента), розничные (9 процентов) продажи, увеличился пассажиропоток (19,8 процента), большой популярностью пользуется внутренний туризм.

Ранее в США рассказали о ярости французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца из-за отношения российского президента Владимира Путина к санкциям. По мнению американских СМИ, глава РФ не переживает из-за ограничений, так как они больше навредили западным странам.

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    Александра Синицына
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