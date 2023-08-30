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21:43, 30 августа 2023Мир

В США рассказали о ярости Шольца и Макрона из-за Путина

Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям разозлило Шольца и Макрона
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его немецкий коллега Олаф Шольц не понимают, почему российского главу Владимира Путина не волнуют санкции Запада. Об этом рассказал журналист Джексон Хинкл в блоге на YouTube.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе», — отметил обозреватель.

Как считает журналист, Владимир Путин не переживает из-за экономического давления Запада, так как оно навредило именно Вашингтону и Брюсселю. В это же время Москва одержала победу в данной сфере, резюмировал Хинкл.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон во время телефонных бесед с российским лидером, состоявшихся в марте 2022 года, были поражены его реакцией на западные санкции, введенные на фоне конфликта с Украиной. Путин, аргументируя решение о начале боевых действий, ни разу не пожаловался на западные санкции.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент России никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с канцлером ФРГ и французским лидером.

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    Марина Совина
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