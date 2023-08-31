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20:29, 31 августа 2023Силовые структуры

В отношении похитившей мощи Николая Чудотворца россиянки возбудили дело

В отношении пенсионерки, похитившей мощи Николая Чудотворца, возбудили дело

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

В отношении 69-летней пенсионерки, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца в храме под Санкт-Петербургом, возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Дело будут расследовать по пункту «в» части 3 статьи 158 («Кража в крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании пенсионерки. Ее с украденными мощами обнаружили дома. Женщина признала вину и объяснила свой поступок тем, что хотела молиться перед мощами дома.

ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию, села в машину и уехала.

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    Илона Палей
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