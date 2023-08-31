Похитившая мощи Николая Чудотворца россиянка объяснила свой поступок

Прихожанка похитила мощи Николая Чудотворца, чтобы молиться перед ними дома

Задержанная в Ленинградской области 69-летняя пенсионерка рассказала, что похитила частицы мощей святителя Николая Чудотворца, чтобы молиться перед ними дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Женщина также заявила, что действовала в одиночку и о ее краже никто не знал.

Ранее стало известно о задержании пенсионерки. Ее с украденными мощами обнаружили дома. Женщина признала вину.

ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию, села в машину и уехала.