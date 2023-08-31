Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

МВД показало видео обнаружения мощевика, похищенного прихожанкой в Ленобласти

МВД показало видео обнаружения мощевика, похищенного прихожанкой в Ленинградской области. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

На кадрах сначала виден момент похищения мощей Николая Чудотворца из храма. Затем показан дом, где обнаружили фигурантку. Она рассказала, что является пенсионеркой. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что забрала частицу мощей, чтобы молиться дома. Сам ларец женщина поставила на стол возле икон. Его силовики забрали.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали россиянку, похитившую мощи Николая Чудотворца. ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию, села в машину и уехала.