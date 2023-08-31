В Подмосковье застрелили бывшего депутата Народного собрания Дагестана

В Подмосковье убили экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева

В Подмосковье убили бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, трагедия произошла в ночь с 25 на 26 августа. Экс-депутата застрелили из огнемета.

Гамзаева уже похоронили в родном селе Чумли, уточняет ТАСС. Он скончался на 56-м году жизни.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву в Москве.