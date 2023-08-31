В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать новый учебник истории

Депутат ГД Пискарев: иноагенты пытаются дискредитировать новый учебник истории

Объявленные иностранными агентами граждане России пытаются вызвать у школьников негативные представления о поступающих в школах новых учебниках истории. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, его заявление приводится в Telegram-канале комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

По словам Пискарева, комиссия выявила случаи попытки дискредитации не только учебника, но и курса «Разговоры о важном». В нижней палате парламента заявили, что нападки приурочены к 1 сентября.

«Их (иноагентов) цель — привить детям ложные представления о таких понятиях, как "патриотизм" и "любовь к Родине", внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны», — описал Пискарев мотивы дискредитации переписанного учебника истории.

Депутат добавил, что комиссия направила заявление в Генпрокуратуру с требованием отреагировать на ситуацию с нападками на учебники и напомнил, что российским иноагентам запрещено вести образовательную деятельность на территории страны.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014-го по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине. В главах говорится о современной Украине как ультранационалистическом государстве и поддержке СВО абсолютным большинством россиян. Кроме того, в пособии рассказана предыстория украинского конфликта.