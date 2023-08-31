Врач перечислила опасные последствия использования сухого шампуня каждый день

Консультант отделения дерматологии больницы в Фаридабаде, Индия, доктор Вичитра Шарма перечислила опасные последствия использования сухого шампуня каждый день. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

Несмотря на множество преимуществ, данное средство имеет неприятные побочные эффекты, считает врач. Так, его компоненты могут вызвать сухость, шелушение, раздражение кожи головы и дерматит. Кроме того, регулярное использование сухого шампуня приводит к развитию фолликулита (воспаление волосяных луковиц — прим. «Ленты.ру»).

По словам эксперта, косметический продукт не очищает голову от загрязнений полностью. Если забыть об обычных шампунях и использовать только его, то это приведет к появлению неприятного запаха и спровоцирует рост бактерий.

Кроме того, специалистка предупредила, что в составе некоторых средств присутствуют волокна асбеста и силикат магния, повышающие риски развития рака и респираторных заболеваний. В связи с этим Шарма посоветовала прибегать к сухому шампуню только при необходимости.

В апреле редакторы журнала Marie Claire совместно с парикмахером Анабель Кингсли и арт-директором салона красоты Gielly Green в Лондоне Скай Эдвардс назвали способы, с помощью которых можно предотвратить жирность волос. По мнению экспертов, данному явлению больше подвержены сухие пряди. Поэтому обладательницам данного типа локонов больше подойдут легкие шампуни для придания объема.

